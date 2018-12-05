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مصر تخطط لإصدار عملة بلاستيكية بحلول 2020

مصر تخطط لإصدار عملة بلاستيكية بحلول 2020
http://almnatiq.net/?p=664816
المناطق - وكالات

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر أن العملة البلاستيكية الجديدة التي يعتزم البنك إصدارها بالأسواق بحلول ٢٠٢٠ ستكون مصنوعة من البوليمر، وعمرها يعادل أضعاف عمر العملات الورقية الحالية.
وأوضح “عامر”، في تصريح صحفى اليوم، إن العملة البلاستيكية معمول بها منذ عشرات السنين، بالعديد من الدول ومنها دول كبرى، مثل بريطانيا وغيرها وتطبيقها في مصر يعد أمراً إيجابياً بالنسبة لحركة النقد بالأسواق .
وقال إن العملة البلاستيكية ستسهم في تخفيض تكاليف الطباعة، وتحسين مستوى الأوراق المتداولة بشكل كبير حيث تتدهور حالة العملة الورقية بشكل سريع بعد تداولها، لافتاً إلى أن العملة البلاستيكية، لن تكون شبيهه بالعملة المعدنية أو الكوينز، وإنما ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة وبنفس تصميمها.

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