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سابقة عالمية.. طفل يجني 22 مليون دولار عبر يوتيوب

سابقة عالمية.. طفل يجني 22 مليون دولار عبر يوتيوب
http://almnatiq.net/?p=664833
المناطق - الرياض

جنى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ثروة هائلة من خلال قناة أنشأها على موقع يوتيوب، حيث كشفت مجلة فوربس الأمريكية أنه أكثر النجوم جنيا للمال عبر الموقع على مستوى العالم.

وحقق الطفل رايان ثروة قدرت بـ 22 مليون دولار، منذ إطلاق قناته الخاصة على موقع يوتيوب، والتي يعرض وينتقد من خلالها ألعاب الأطفال التي تنتجها أشهر الشركات المتخصصة في هذا المجال.

والملفت للنظر أن أرباح رايان لهذا العام تضاعفت بنسبة 100% مقارنة مع العام الماضي، في حين تنال الفيديوهات التي ينشرها ملايين المشاهدات في أقل من أسبوع.

وقام والدا رايان بإطلاق قناته، “Ryan ToysReview”، لأول مرة في عام 2015، بينما وصل عدد المشاهدات الكلي للمقاطع عليها لقرابة 26 مليارا منذ ذلك الحين، وبلغ عدد المتابعين 17.3 مليون.

وفي سياق متصل، يشير خبراء إلى أن الأرباح التي تجنى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تفرض عليها الضرائب أو الرسوم الرسمية، ما يمكن نجومها من جني أموال كثيرة خلال فترات قياسية.

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