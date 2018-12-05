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واشنطن: سنؤمن حرية الملاحة في مضيق هرمز

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واشنطن: سنؤمن حرية الملاحة في مضيق هرمز

واشنطن: سنؤمن حرية الملاحة في مضيق هرمز
http://almnatiq.net/?p=664836
المناطق - وكالات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء في المنطقة من أجل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال هوك خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، إن “إيران هددت من جديد بإغلاق مضيق هرمز. ولا تسيطر جمهورية إيران الإسلامية على مضيق هرمز. ويعتبر المضيق من الممرات البحرية الدولية”.

وأضاف أن “سنواصل العمل مع شركائنا من أجل ضمان استمرار الملاحة وحرية نقل البضائع عبر الممرات البحرية الدولية”.

وجاء ذلك ردا على تحذير الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن منع إيران من تصدير النفط سيعني منع المنطقة كلها من ذلك، في إشارة إلى دول الخليج.

وكانت إيران قد هددت مرارا بإغلاق مضيق هرمز أمام تصدير النفط من المنطقة في حال أقدمت الولايات المتحدة على المضي قدما بتشديد العقوبات على طهران.

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