الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بقائمة الشركات المتعاونة مع الاستيطان

المناطق - الرياض

طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، خلافا للمقاطعة العربية لإسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمة للأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، سعيد أبو علي، في مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، بمشاركة وفود الدول العربية وممثلي منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء في القاهرة.

ودعا أبو علي المجتمع الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم للتصدي لمخططات التهويد والاستيطان الإسرائيلي”، مطالبا المنظمة الدولية بـ”إعلان قائمة الشركات المتعاونة مع الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي العربية المحتلة” رغم المقاطعة.

وأضاف: “اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة إجراءات لمحاربة حركة المقاطعة الدولية (BDS) في محاولة لمضايقة ناشطيها في كل أنحاء العالم ووقف نشاطهم واتهامهم بمعاداة السامية”.

ومن تلك الخطوات “قيام وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية بإنشاء شركة دولية باسم (مقلاع سليمان)، بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية في الخارج”.

وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية من خلال تطبيق الحظر، وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة.