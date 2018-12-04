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قنصلية دولة الإمارات بجدة تحتفل باليوم الوطني الـ47 للدولة

قنصلية دولة الإمارات بجدة تحتفل باليوم الوطني الـ47 للدولة

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قنصلية دولة الإمارات بجدة تحتفل باليوم الوطني الـ47 للدولة

قنصلية دولة الإمارات بجدة تحتفل باليوم الوطني الـ47 للدولة
http://almnatiq.net/?p=664842
المناطق - عادل الزهراني

احتفلت قنصلية دولة الإمارات الشقيقة بجدة مساء أمس (الثلاثاء) بالعيد الوطني الـ47 في للدولة بأحد القاعات على ساحل عروس البحر الأحمر جدة ،بحضور الأمير عبدالله بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة سعادة السفير جمال بكر بالخيور، وقناصل دول مجلس التعاون الخليجي، والقناصل العامين والفخريين المعتمدين، وعدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال وعدد كبير من منسوبي الصحافة الإعلام.

وكان في استقبالهم سعادة القنصل العام للإمارات السفير عارف بن علي الطابور النعمي، ونائبه راشد محمد سعد الكعبي، الذي ألقى كلمة تحدث خلالها عن العلاقات السعودية – الإماراتية، مؤكدا أنها متينة منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى الاحتفال هذا العام بشعار «عام زايد 2018».

وقال: إن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، ستواصل المسيرة لي لم الشمل ووحدة الصف العربي، وكلنا فخر واعتزاز بالمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للمضي قدما، وبعدها توالت فقرات الحفل بتقديم عدد من الأوان الفلكلور الإماراتي مثل: اليوله،والحربية،والسومة، والعرضة التي تفاعل معها الحضور.

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