نائب «أمير حائل» يدشن دوريات المرور الذكية والمجهزة بأحدث أدوات الرصد الآلي

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، مقر شرطة منطقة حائل, حيث زار سموه غرفة العمليات لأجهزة الأمن العام واستمع لشرح وافي من مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد.

ونوه اللواء المحيميد عن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لأجهزة الأمن حرصا على أمن الوطن والمواطن والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.

ورحب بسمو نائب أمير المنطقة, مقدماً شكره لسموه على ما يجده رجال الأمن من رعاية وتوجيه.

ثم قدم مديرو الإدارات الأمنية بالمنطقة نبذة عن طبيعة عملهم الأمني وطرق متابعة ومعالجة البلاغات التي تصل لغرفة العمليات وآليات التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية, كما اطلع سموه على الآليات والسيارات التابعة لأمن الطرق.

ثم دشن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن دوريات المرور الذكية والمجهزة بأحدث أدوات الرصد الآلي لضبط المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.

من جانبه استعرض مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم الشبرمي جانب من الإحصائيات المرورية , كما شاهد سموه ما تحتويه آليات دوريات الأمن والتجهيزات الأمنية لرجال الأمن خلال تنفيذ مهامهم العملية في الميدان.

وتفقد سموه خلال الجولة على كافة الآليات الأمنية واستمع لشرح متكامل عن خدمات كل آلية.

إثر ذلك التقى سمو نائب أمير منطقة حائل القيادات الأمنية بشرطة المنطقة الذين تشرفوا بالسلام على سموه .

ثم ألقى سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن كلمة عبر فيها عن شكره لرجال الأمن على تفانيهم وإخلاصهم وعملهم الدؤوب, مؤكداً وقوفه الدائم مع رجال الأمن وتقديره لجهودهم وتضحياتهم من أجل أمن الوطن وأبنائه.

وفي الختام كرم سموه عدداً من المتميزين وأصحاب المبادرات الأمنية الملموسة, ثم تسلم إهداءً تذكارياً بهذه المناسبة والتقطت الصورة الجماعية لسموه مع القيادات الأمنية بالمنطقة.