الطقس.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.. وضباب على الشرقية

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http://almnatiq.net/?p=664863
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ، حائل ، الحدود الشمالية ، القصيم و الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير و الباحة تشمل السواحل منها. في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطى و الجنوبية منها.
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي و غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة18-42 كم/ساعة،
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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