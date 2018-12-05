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أمريكا تعيد وجودها الدبلوماسي الدائم إلى الصومال بعد انقطاع دام 28 عاما

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أمريكا تعيد وجودها الدبلوماسي الدائم إلى الصومال بعد انقطاع دام 28 عاما

أمريكا تعيد وجودها الدبلوماسي الدائم إلى الصومال بعد انقطاع دام 28 عاما
http://almnatiq.net/?p=664877
المناطق - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إعادة “وجودها الدبلوماسي الدائم” في الصومال، بعد نحو 28 عاما على إغلاق سفارتها في مقديشو عام 1991.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أمس الثلاثاء: “هذا الحدث التاريخي يعكس التقدم الذي أحرزته الصومال في السنوات الأخيرة، وهو خطوة أخرى نحو الأمام لإضفاء الطابع الرسمي على العمل الدبلوماسي الأمريكي بمقديشو منذ الاعتراف بالحكومة الفدرالية الصومالية عام 2013”.

وأضافت: “عودتنا تظهر التزام الولايات المتحدة بالمزيد من تعزيز الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية”.

وذكرت كذلك أن: “السفير (الأمريكي) دونالد ياماموتو وفريقه يتطلعان إلى العمل بنحو وثيق مع الشعب والحكومة الفدرالية الصومالية من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية القوية بالفعل”.

وكانت السفارة الأمريكية في مقديشو قد أُغلقت وتم إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين خلال الحرب الأهلية في أوائل يناير 1991 جراء العنف وانهيار الحكومة المركزية الصومالية.

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