الأمن الصناعي والسلامة والطرق بالهيئة الملكية بالجبيل يقيمان معرض توعوي لمنسوبي قوة أمن المنشآت بالجبيل

الجبيل الصناعية - المناطق

أقامت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل وبمشاركة إدارة الطرق معرض توعوي تثقيفي لمنسوبي قيادة أمن المنشآت بالجبيل لمدة أسبوع وذلك بمقر قيادة أمن المنشآت بالجبيل حمل عنوان “السلامة العامة والقيادة الآمنة ” تضمن العديد من الأركان التفاعلية وشارك في تقديم الشرح لها عدد من المختصين من إدارة الأمن الصناعي والسلامة وإدارة الطرق بالهيئة الملكية بالجبيل.

ويهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد ومنسوبي قوة أمن المنشآت في مجال السلامة والقيادة الآمنة والتعرف على نظام مدينة الجبيل الصناعية في ضبط وتحرير المخالفات والاطلاع على آلية إدارة الأمن الصناعي والسلامة في ضبط الأمن والمحافظة على الأرواح والممتلكات داخل مدينة الجبيل الصناعية.

وتكون المعرض من ثلاثة أركان حيث ضم الركن الأول معلومات عن الإطفاء والوقاية من الحرائق والآليات التي تستخدم في الإطفاء، وطرق كيفية التعامل من الحرائق، وأستخدام مطفأة الحريق وبعض من العروض التدريبية عليها، كما شمل الركن الثاني على معلومات عن القيادة الآمنة وأسباب الحوادث الرئيسية وطرق تفاديها ، وفي الركن الثالث استعرض قسم الحركة المرورية بإدارة الطرق عملية تغطية المدينة بكاميرات المراقبة المرورية داخل مدينة الجبيل الصناعية، وآلية رصد المخالفات ثم استعراض احصائيات الحوادث خلال العام المنصرم ومقارنتها بالأعوام السابقة والتي أظهرت تراجع كبير في الحوادث بفضل الله ثم بفضل النظام المروري المتبع في المدينة.

وقال مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس/ سعيد الشهري أن هذا المعرض جاء بهدف العمل على رفع مستوى الوعي لدى منسوبي قوة أمن المنشآت في جانب التوعية بالسلامة العامة والقيادة الآمنة وهو امتداد للتعاون المستمر بين إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية وبين قيادة قوة أمن المنشآت في مجالات عدة من ضمنها هذا المعرض التوعوي والذي نسعى من خلاله الى تعزيز المفاهيم الهامة في السلامة العامة وكذلك معلومات وارشادات عن القيادة الآمنة وطرق تجنب الحوادث، وذلك حفاظاً على سلامة قائدي وقائدات المركبات والعاملين في مدينة الجبيل الصناعية بشكل عام.

ويأتي هذا المعرض ضمن البرامج والرسائل التوعوية التي تقوم بها إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية لتوعية المواطنين والمقيمين وكذلك العاملين داخل مدينة الجبيل الصناعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.