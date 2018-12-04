ضبط وإتلاف 19 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران

استمراراً لحملاتها المتواصلة نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة نجران جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ البيع وذلك خلال الفترة من 18-25ربيع الأول من العام الجاري.

وأوضحت صحة نجران بأن عدد الجولات المنفذة بلغت 49 جولة شملت زيارة 26 منشأة صحية وعدد 23جولة لمنافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية، واسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف 19 كيلوجراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام (شمة – تمباك – تبغ غير مدخن)، وتحرير69 تعهداً وضبط ومعاقبة 4 منشآت تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.