احدث الأخبار

ضبط وإتلاف 19 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران
منطقة نجران
 الأمن الصناعي والسلامة والطرق بالهيئة الملكية بالجبيل يقيمان معرض توعوي لمنسوبي قوة أمن المنشآت بالجبيل
المنطقة الشرقية
 الجيش اليمني يطلق عملية واسعة تحقق تقدما بجبهات صعدة
أبرز المواد
 مدير جامعة القصيم يدشن “المركز التطوعي” ويكرم الفائزين بجائزة “درع جامعة القصيم لخدمة المجتمع”
منطقة القصيم
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج مسابقة الجري والمدربة المتميزة
منطقة الجوف
 وفد حكومة اليمن يتجه إلى السويد.. “متمسكاً بفرصة السلام”
أبرز المواد
 أمريكا تعيد وجودها الدبلوماسي الدائم إلى الصومال بعد انقطاع دام 28 عاما
أبرز المواد
 تهديدات ترامب للصين تفقد الأسهم الأمريكية نحو 4% من قيمتها
أبرز المواد
 أمطار على محافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 تبريد الأرض بالتعتيم الشمسي.. خطة علمية “قابلة” للتحقق
أبرز المواد
 الطقس.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.. وضباب على الشرقية
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تشارك المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع
أبرز المواد
ضبط وإتلاف 19 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران

ضبط وإتلاف 19 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران

منطقة نجران
الأمن الصناعي والسلامة والطرق بالهيئة الملكية بالجبيل يقيمان معرض توعوي لمنسوبي قوة أمن المنشآت بالجبيل

الأمن الصناعي والسلامة والطرق بالهيئة الملكية بالجبيل يقيمان معرض توعوي لمنسوبي قوة أمن المنشآت بالجبيل

المنطقة الشرقية
الجيش اليمني يطلق عملية واسعة تحقق تقدما بجبهات صعدة

الجيش اليمني يطلق عملية واسعة تحقق تقدما بجبهات صعدة

أبرز المواد
مدير جامعة القصيم يدشن “المركز التطوعي” ويكرم الفائزين بجائزة “درع جامعة القصيم لخدمة المجتمع”

مدير جامعة القصيم يدشن “المركز التطوعي” ويكرم الفائزين بجائزة “درع جامعة القصيم لخدمة المجتمع”

منطقة القصيم

ضبط وإتلاف 19 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران

ضبط وإتلاف 19 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران
http://almnatiq.net/?p=664899

استمراراً لحملاتها المتواصلة نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة نجران جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ البيع وذلك خلال الفترة من 18-25ربيع الأول من العام الجاري.

وأوضحت صحة نجران بأن عدد الجولات المنفذة بلغت 49 جولة شملت زيارة 26 منشأة صحية وعدد 23جولة لمنافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية، واسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف 19 كيلوجراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام (شمة – تمباك – تبغ غير مدخن)، وتحرير69 تعهداً وضبط ومعاقبة 4 منشآت تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

روابط ذات صلة

اختتام الأنشطه الطلابية لعمادة السنة التحضيرية ” شطر الطالبات ” بجامعة نجران

اختتام الأنشطه الطلابية لعمادة السنة التحضيرية ” شطر الطالبات ” بجامعة نجران
ضبط وإتلاف 19 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران

ضبط وإتلاف 19 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران
اثنا عشر من اعضاء هيئة التدريب بالكلية التقنية بنجران يحققون التميز على مستوى المملكة

اثنا عشر من اعضاء هيئة التدريب بالكلية التقنية بنجران يحققون التميز على مستوى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*