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أمير نجران يطلق رحلة “مسيرة مستقبل وطن”

أمير نجران يطلق رحلة “مسيرة مستقبل وطن”

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ضبط وإتلاف 19 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران

ضبط وإتلاف 19 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران

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الأمن الصناعي والسلامة والطرق بالهيئة الملكية بالجبيل يقيمان معرض توعوي لمنسوبي قوة أمن المنشآت بالجبيل

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أمير نجران يطلق رحلة “مسيرة مستقبل وطن”

أمير نجران يطلق رحلة “مسيرة مستقبل وطن”
http://almnatiq.net/?p=664902
المناطق - نجران

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رحلة “مسيرة مستقبل وطن”، للرحالة عامر بن سعيد الشرمان، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة ، عبدالله بن علي آل شيبان.

وأشاد سموه بالمبادرات الشبابية التي تجسد حب وولاء الشعب الكريم بقيادته واعتزازه بوطنه، مبينًا ما تعكسه هذه الرحلة التي تنطلق من إمارة منطقة نجران إلى قصر الحكم بالرياض، سيرًا على الأقدام، من الوحدة الوطنية.

وأعرب الرحالة عن فخره بالتنقل في أرجاء الوطن عبر هذه الرحلة، مبينًا أنها تمر بمناطق عسير، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم.

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