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نجاح 11 عملية قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان للقلب بنجران

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نجاح 11 عملية قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان للقلب بنجران

نجاح 11 عملية قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان للقلب بنجران
http://almnatiq.net/?p=664906
المناطق - نجران

أوضحت الصحة في نجران ‏‫أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران ولأول مرة منذ تأسيسه قام بإجراء ( 11 ) عملية قلب مفتوح خلال شهر للعام الحالي 2018 م الذي شهد إزدياد في عدد الحالات منذ بداية إفتتاحه بمعدل ( 5 – 3 ) في الأسبوع .
واشارت إلى تمكن فريق جراحين القلب من إجراء حالات متنوعة أبرزها إجراء عملية عالية الخطورة لمريض يبلغ من العمر 92 عاماً عانى من الآم في الصدر وعلى أثره أجريت قسطره تشخيصية إتضح من خلالها وجود تضيقات في الجذع الأيسر الرئيسي وبقية الشرايين التاجية التي أستدعت التدخل الجراحي العاجل،
وأضافت أنه ولأول مرة أستخدمت عملية القلب النابض بدون جهاز تروية القلب والرئة الإصطناعي لمريض حيث تمت زراعة الشرايين له، وأجريت كافة العمليات بإشراف عدد من إستشاريين جراحة القلب وإستشاريين التخدير والعناية المركزة وعدد من الكوادر الفنية المتخصصة الأخرى حيث تكللت كافة العمليات والحمد لله بالنجاح وغادر المرضى المركز وهم بصحة جيدة وبعضهم غادر خلال فترة قياسية وصلت لـ (4) أيام من تاريخ إجراء العملية .
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .

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