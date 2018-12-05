340 مشاركة في المعرض العلمي الأول بكلية العلوم والآداب للطالبات بجامعة نجران

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افتتحت كلية العلوم والآداب بشطر الطالبات بجامعة نجران اليوم ” الثلاثاء” المعرض العلمي الأول، وذلك في بهو الكلية، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة منى سيف، ووكيلة الكلية الأستاذة حياة الزهراني، وعدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات، وسط مشاركات مميزة لطالبات الكلية.

وهدف المعرض إلى تنمية مهارات الطالبات في المجالات العلمية، وكذلك حث الطالبات على الابتكار و الابداع العلمي، و تبسيط المعلومات والأفكار العلمية وابرازها بطريقة مسلية لزوار المعرض.

واشتمل المعرض على عرض تجارب علمية ومعلومات وثائقية في مجال الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، وكذلك الرياضيات.

وأوضحت وكيلة الكلية المحاضرة حياة الزهراني بأن الكلية حرصت على إقامة المعرض لإبراز مهارات الطالبات العلمية ودور الكلية في تنميتها، مع تشجيعهن على بذل المزيد من الجهود لإعطائهن الثقة في قدراتهن على الإبداع والتميز.

وبينّت الزهراني بأن المعرض حظي بمشاركات كبيرة ومميزة حيث بلغت 340 مشاركة، أثبتت تميز طالبات الكلية ودعم الجامعة لهن من خلال إبرازها وماتقدمه لهن من خدمات ساهمت في تطوير مهاراتهن العلمية.

