قسم الحاسب بتعليم نجران يعقد دورة بعنوان “بناء الاختبارات” عبر بوابة عين للتدريب

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عقد قسم الحاسب الآلي بتعليم نجران مساء هذا اليوم الاثنين دورة تدريبية بعنوان بناء الإختبارات عبر بوابة عين للتدريب نفذها المشرف التربوي عبدالإله الغامدي بالتنسيق مع رئيس قسم الحاسب الآلي بتعليم نجران الأستاذ ياسر آل مرضمة والمشرف على التعليم الالكتروني وبوابة عين للتدريب بتعليم نجران المشرف التربوي أحمد المنتشري وحضر الدورة مجموعة من معلمي ومعلمات الحاسب الآلي تم من خلال الدورة الحديث عن مواصفات الاختبار الجيد ـ خطوات بناء الاختبار الجيد ـ طرق بناء الفقرات الاختبارية وطرق إخراج الاختبار وتطبيقة وقد حصل الحاضرين على شهادات الحضور عن طريق بوابة عين للتدريب .