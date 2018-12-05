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أمير نجران في يوم الإعاقة العالمي: المعوق.. الشخص السليم غير المفيد

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أمير نجران في يوم الإعاقة العالمي: المعوق.. الشخص السليم غير المفيد

أمير نجران في يوم الإعاقة العالمي: المعوق.. الشخص السليم غير المفيد
http://almnatiq.net/?p=664920
المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الشخص المعوق فعليًّا هو الصحيح فكريًّا وبدنيًّا لكنه غير مفيد لمجتمعه، أما ذوو الاحتياجات الخاصة فقد تجاوزوا بعزمهم وهممهم كل التحديات، وأصبحوا ركائز نافعة في مجتمعنا.
واطلع سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على الأنشطة الطلابية التي أقيمت يوم أمس، المصادف ليوم الإعاقة العالمي، المقرر من هيئة الأمم المتحدة، في الثالث من ديسمبر من كل عام، كما تسلم سموه التقرير السنوي لمنجزات وبرامج إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم بالمنطقة، قدمه مدير عام التعليم، الدكتور محسن بن علي الحكمي.
وقدم مجموعة من الطلاب والطالبات خلال اللقاء مشاركات ومواهب، متجاوزين كل الظروف السمعية والعقلية والبصرية.

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