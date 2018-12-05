احدث الأخبار

دراسة لمن تجاوزوا سن الـ40 : لا يجب العمل أكثر من 3 أيام أسبوعيا
أبرز المواد
 تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.. جعجعة جديدة بلا طحين
أبرز المواد
 أمطار على مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران في يوم الإعاقة العالمي: المعوق.. الشخص السليم غير المفيد
منطقة نجران
 قسم الحاسب بتعليم نجران يعقد دورة بعنوان “بناء الاختبارات” عبر بوابة عين للتدريب
منطقة نجران
 340 مشاركة في المعرض العلمي الأول بكلية العلوم والآداب للطالبات بجامعة نجران
منطقة نجران
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تعكف على إطلاق مبادرة الغرف متعددة الحواس لذوي الإعاقات الخفية في المولات والمتاجر
أبرز المواد
 نجاح 11 عملية قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان للقلب بنجران
منطقة نجران
 أمير نجران يطلق رحلة “مسيرة مستقبل وطن”
منطقة نجران
 ضبط وإتلاف 19 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران
منطقة نجران
 الأمن الصناعي والسلامة والطرق بالهيئة الملكية بالجبيل يقيمان معرض توعوي لمنسوبي قوة أمن المنشآت بالجبيل
المنطقة الشرقية
 الجيش اليمني يطلق عملية واسعة تحقق تقدما بجبهات صعدة
أبرز المواد
دراسة لمن تجاوزوا سن الـ40 : لا يجب العمل أكثر من 3 أيام أسبوعيا

دراسة لمن تجاوزوا سن الـ40 : لا يجب العمل أكثر من 3 أيام أسبوعيا

أبرز المواد
تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.. جعجعة جديدة بلا طحين

تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.. جعجعة جديدة بلا طحين

أبرز المواد
أمطار على مكة المكرمة

أمطار على مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
أمير نجران في يوم الإعاقة العالمي: المعوق.. الشخص السليم غير المفيد

أمير نجران في يوم الإعاقة العالمي: المعوق.. الشخص السليم غير المفيد

منطقة نجران

دراسة لمن تجاوزوا سن الـ40 : لا يجب العمل أكثر من 3 أيام أسبوعيا

دراسة لمن تجاوزوا سن الـ40 : لا يجب العمل أكثر من 3 أيام أسبوعيا
http://almnatiq.net/?p=664932
المناطق - وكالات

أفاد باحثون من معهد ملبورن، بأن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة يصبحون أكثر إنتاجية عندما يعملون ثلاثة أيام في الأسبوع أو أقل.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد متابعة 3000 متطوع من الذكور و 3500 متطوعة ، حيث طلب الباحثون من المشاركين في هذه الدراسة إكمال الاختبارات الإدراكية وتحليل عادات العمل والذاكرة والتفكير التنفيذي والتفكير المجرد، حسبما نقل موقع travelandleisure.

وشملت الاختبارات الإدراكية مطالبة المتطوعين بقراءة نصوص بشكل معكوس أي من النهاية إلى البداية، وقراءة الكلمات بصوت عال، ومطابقة الأرقام والحروف في وقت محدود.

ولاحظ الباحثون تحسن تدريجي في الأداء المعرفي للمشاركين حتى زاد الباحثون ساعات عملهم إلى 25 ساعة، لكن بعد تجاوز الـ 25 ساعة بدأ الأداء في الانخفاض لدى كل من المتطوعين من الذكور والإناث.

وأظهر المتطوعون الذين كلفوا بالعمل لمدة 55 ساعة في الأسبوع نتائج معرفية أسوأ من أولئك الذين تقاعدوا أو العاطلين عن العمل تماما.

وأشارت الباحثة ماكينزي إلى أن “تباين ساعات العمل له علاقة بالحفاظ على الأداء الإدراكي لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن” وأن العمل لبعض الوقت وليس طوال الأسبوع يمكن أن يكون فعالا في الحفاظ على القدرة الإدراكية”.

روابط ذات صلة

تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.. جعجعة جديدة بلا طحين

تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.. جعجعة جديدة بلا طحين
“العمل والتنمية الاجتماعية” تعكف على إطلاق مبادرة الغرف متعددة الحواس لذوي الإعاقات الخفية في المولات والمتاجر

“العمل والتنمية الاجتماعية” تعكف على إطلاق مبادرة الغرف متعددة الحواس لذوي الإعاقات الخفية في المولات والمتاجر
الجيش اليمني يطلق عملية واسعة تحقق تقدما بجبهات صعدة

الجيش اليمني يطلق عملية واسعة تحقق تقدما بجبهات صعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*