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السندات الحكومية تفتح شهية المصارف .. 215 مليار ريال مشترياتها خلال 3 سنوات

السندات الحكومية تفتح شهية المصارف .. 215 مليار ريال مشترياتها خلال 3 سنوات

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السندات الحكومية تفتح شهية المصارف .. 215 مليار ريال مشترياتها خلال 3 سنوات

السندات الحكومية تفتح شهية المصارف .. 215 مليار ريال مشترياتها خلال 3 سنوات
http://almnatiq.net/?p=664939

ارتفعت شهية المصارف السعودية لشراء السندات الحكومية وشبه الحكومية بشكل كبير آخر ثلاث سنوات، لتسجل مستوى قياسيا عند 301.1 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي، علما أن السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا تشتريها المصارف من السوق الثانوية.
ووفقا لـ “الاقتصادية” بلغت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية نحو 215 مليار ريال منذ نهاية عام 2015، بنسبة ارتفاع 249 في المائة، حيث كانت 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ويعكس اتجاه المصارف السعودية لشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 1.5 في المائة، بما يعادل نحو 4.5 مليار ريال، حيث كانت 296.6 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وخلال عام، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 23 في المائة، بما يعادل 56.2 مليار ريال، لتبلغ 301.1 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 244.9 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017.

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