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تكريم 29 طالبا في أولمبياد الحاسب على مستوى المملكة بعسير

تكريم 29 طالبا في أولمبياد الحاسب على مستوى المملكة بعسير
http://almnatiq.net/?p=664960
المناطق - عسير

كرم مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان صباح اليوم( الثلاثاء) ، الطلاب الفائزين على مستوى المملكة في أولمبياد الحاسب الآلي ، والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي ” القسم العلمي ” ، وذلك بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي العلمي بالوزارة الأستاذ فيصل القعيطي، وعدد من القيادات التعليمية والمشرفين التربويين.

وافتتح آل كركمان ، كلمته بالترحيب بضيوف المنطقة ، فيما قدم شكره لوزارة التعليم لقاء تمكين تعليم عسير من استضافة المهرجان، مشيدا بالطلاب المشاركين وما رآه من أعمال إبداعية ومتميزة .

وتضمن الاحتفال افتتاح المعرض المصاحب لمشاركات الطلاب البالغ عددهم 29 طالبا من 16 إدارة تعليمية، والذي تخلله عرض للأعمال الفائزة وعروض الطلاب لأعمالهم التي اشتملت على ست مجالات في علوم الحاسب الآلي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وبرمجة وتطوير المواقع، وتصميم الرسومات التفاعلية، والبرمجة وتطبيقات الجوال ، فيما شهدت المسابقة في المرحلة الأولى من الأولمبياد مشاركة أكثر من 2359 طالبا من 47 إدارة تعليمية ، ترشح منها على المستوى الوطني 300 مشروع في عدة مجالات، وتم تكريم 29 فائزًا على مستوى المملكة في مرحلته النهائية.

يذكر أن تعليم عسير حقق ثلاث مراكز متقدمة في الأولمبياد ،حيث حقق الطالب فارس محمد عبد الرحمن من متوسطة صدى الإبداع ، المركز الأول في الطباعة ثلاثية الأبعاد، فيما حصل الطالب عبد الله محمد عسيري من ابتدائية معاوية بن أبي سفيان على المركز الأول في مجال تصميم الرسوم التفاعلية، وفاز الطالب محمد جابر آل عواض من ثانوية الفتح بالمركز الثاني في مجال أبحاث علوم الحاسب.

واختتم الحفل بتكريم لجان التحكيم والجهات المشاركة والطلاب الفائزين.

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