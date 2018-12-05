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افتتاح المهرجان الأول للتربية الخاصة بتعليم عسير

افتتاح المهرجان الأول للتربية الخاصة بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=664961
المناطق - عسير

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان مساء أمس المهرجان الأول للتربية الخاصة تحت شعار ( فخرنا قيادتنا ) ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، ومديرَي إدارة التربية الخاصة ( بنين ـ بنات ) الأستاذ منصور الشهراني والأستاذة نورة السرحاني ، ورئيس النشاط الكشفي الأستاذ محمد هزازي ، وذلك بمركز عسير ( مول ) .

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة ، الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر تحت شعار (تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة )، وتعد دعوة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة الذين يُعدون شركاء للنجاح والعطاء لما فيه مصلحة لذوي الإعاقة خاصة والوطن بشكل عام .

ويحتوي المهرجان على ثلاثة أركان أبرزها ركن الاستشارات التربوية ،ويضم جميع فئات الإعاقة ، ثم قرى الأحلام للجهات الداعمة من القطاع الحكومي والخاص والتي تساهم في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة ، والمعرض المصاحب للمهرجان من أعمال الطلاب والطالبات

وفي نهاية الافتتاح تم تكريم الجهات المنظمة والداعمة للمهرجان ، وتجول الزوار في أروقة المعرض .

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