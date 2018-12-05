أمير عسير يطلع على التقرير السنوي لإدارة الأحوال المدنية بالمنطقة

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيزأمير منطقة عسير, بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، من اهتمام ودعم لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين ، واستخدام أحدث وسائل التقنية التي تكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة وفق أعلى المعايير الأمنية , مؤكدا سموه على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعمل وتلبية تطلعات المواطنين , وتقديم كافة الخدمات لهم بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله- .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالامارة اليوم مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة قاسم بن سعيد القرني .

وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة عسير بالقرني , كما تسلم سموه تقريراً عن أعمال ومنجزات إدارة الأحوال المدنية بمنطقة عسير للعام 1439هــ , والذي تضمن إحصاءات عن الأعمال التي أنجزتها إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة للعام الماضي , والتي تأتي في مقدمتها تدريب أكثر من 270 موظف يقدمون خدماتهم في 24 مكتب خدمة أحوال في منطقة عسير منها 13مكتب للرجال و 11مكتب للسيدات موزعة على كافة محافظات المنطقة .

وأوضح التقريرأن أحوال منطقة عسير أصدرت خلال العام 1439هـ , 86206 هوية وطنية للرجال , و100613 هوية وطنية للنساء ، فيما بلغ عدد سجلات الأسرة التي تمت طباعتها 85066 سجل أسرة ، بالإضافة إلى اصدار 42908 شهادة ميلاد للذكور والإناث , كما اشتمل التقرير على 2335 طلب لخدمات الوحدة المتنقلة للاحوال المدنية جاءت خلال 19 زيارة نفذتها الوحدة المتنقلة بعدد من محافظات المنطقة .

وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة عسير شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على متابعته الدائمة وحرصه على توفير جميع الخدمات لكافة مكاتب الأحوال المدنية في منطقة عسير .