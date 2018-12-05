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لجنة التدريب بغرفة أبها تعقد إجتماعها الخامس

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لجنة التدريب بغرفة أبها تعقد إجتماعها الخامس

لجنة التدريب بغرفة أبها تعقد إجتماعها الخامس
http://almnatiq.net/?p=664963
المناطق - عسير

عقدت لجنة التدريب بغرفة أبها اجتماعها الخامس برئاسة المهندس سلطان بن مهدي آل دباره عضو مجلس إدارة غرفة أبها والذي أكد في بداية الاجتماع على اتخاذ خطوات عملية لتطوير التدريب والإنتقال به إلى مستويات تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتناسب سوق العمل، وذلك لإكساب الأفراد المعلومات والمعارف المتعلقة بأعمالهم وأساليب الأداء الأمثل فيها، وصقل المهارات والقدرات التي يتمتعون بها وتمكينهم من استثمار الطاقات التي يختزنوها ولم تجد طريقها للاستخدام الفعلي بعد، بالإضافة إلى تعديل السلوك وتطوير أساليب الأداء التي تصدر عن الأفراد وذلك من أجل إتاحة الفرص والمزيد من التحسين والتطوير في العمل وتأمين الوصول إلى أهداف الإنتاجية المتصاعدة .

هذا وقد دارت خلال الاجتماع مناقشات متعددة حول عدة محاور منها : تخفيض التكاليف بالمعاهد التدريبية بالمنطقة ، وكيفية الحد من المنافسة الغير العادلة مع القطاع الحكومي والقطاع الثالث ، طرق رفع الوعي المجتمعي على التدريب ،هذا وقد تم خلال الاجتماع التوصية بتفعيل دور برامج التدريب المنتهي بالتوظيف الذي يستهدف الشباب من كلا الجنسين مع معاهد التدريب الأهلي بالمنطقة وبرنامج ” هدف ” بعمل شراكات معهم بالتعاون مع طاقات .

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