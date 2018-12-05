غرفة أبها تنظم لقاء المحامين المتدربين بالتعاون مع لجان المجتمع القانوني

المناطق - عسير

بالشراكة والتعاون مع لجان المجتمع القانوني بمنطقة عسير عقدت لجنة المحامين بغرفة ابها ورشة عمل بعنوان ( لقاء المحامين المتدربين ) وقد حضر اللقاء جمع من المحامين المتدربين حيث نوقش العديد من الموضوعات منها المعوقات التي تواجه المتدربين اثناء تدربيهم وسبل وطرق حلها ودور الجهات المختصة بذلك وقد توصل الحضور للورشة لعدة بنتائج وتوصيات حيث سيتم رفعها لجهة الاختصاص لتطوير البيئة القانونية ولدعم مخرجات المهنة بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة ومواكبة لرؤية المملكة 2030 .

من جانبه أشار رئيس غرفة أبها الأستاذ حسن الحويزي إلى أن لجنة المحامين بالغرفة تعمل على ترسيخ العمل المؤسسي ، الذي يعالج احتياج المحامي إلى التدريب المستمر مما يحقق الأهداف الاستراتيجية ومبادرات غرفة أبها ، ومنها ورشة عمل ” لقاء المحامين المتدربين ” التي تأتي ضمن الفعاليات التي تستهدف الغرفة من خلالها رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، حيث أن الأنظمة العالمية تضع اختبارًا لقياس مستوى المتدرب قبل تسليم الرخصة، وهذا ما تطمح إليه لجنة المحامين بالغرفة بالتعاون مع لجان المجتمع القانوني بمنطقة عسير، وهذه تعد خطوة في المسار الصحيح لدعم تطلعات المحامين، حيث يُسلم الجيل السابق الراية لجيل المستقبل، ليكمل مسيرة البناء المهني، منوهًا بأهمية العناية بمخرجات التعليم والتأهيل المهني.