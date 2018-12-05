لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن أوبريت الجنادرية سيقتصر على غناء مطربين فقط!

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بعد أن ظل أوبريت الجنادرية يقدم بأصوات أكثر من 4 فنانين منذ عام 1414، سيقتصر غناء أوبريت الجنادرية على مطربين اثنين فقط، وذلك للمرة الأولى منذ 27 عاماً.

وكان آخر أوبريت قدم بصوتين غنائيين هو «أرض الرسالات» الذي غناه كل من الراحل طلال مداح والفنان محمد عبده من كلمات الدكتور غازي القصيبي -رحمه الله- ومن ألحان محمد شفيق.

وسيقوم الفنان محمد وراشد الماجد بتقديم أوبريت “تدلل يا وطن” من كلمات الشاعر فهد عافت وألحان الموسيقار طلال، الذي سيقدم في دورة المهرجان 33.

وستكون المقدمة الموسيقية في اللوحات الأولى للموزع الموسيقي وجدي فؤاد، ويتولى الإشراف العام خالد أبو منذر، فيما يشرف على الرؤية الإخراجية المخرج الكبير فطيس محمد بقنه.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد عبده أكثر الفنانين مشاركةً كونه الوحيد الذي وجد في جميع النسخ، فيما يتناول موضوع هذا العام القوة السعودية في مواجهة التحديات، ويتطرق إلى عراقتها ومكانتها التاريخية.