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“متحدثة سفارة المملكة بواشنطن” ترد على مزاعم أمريكية مغلوطة بشأن قضية “خاشقجي”!

“متحدثة سفارة المملكة بواشنطن” ترد على مزاعم أمريكية مغلوطة بشأن قضية “خاشقجي”!
http://almnatiq.net/?p=664993
المناطق_الرياض

ردت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، فاطمة باعشن، على مزاعم مغلوطة بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، من قبل أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عقب إحاطة بشأن القضية قدمتها مديرة الاستخبارات المركزية (CIA)، أمس الثلاثاء.

وقالت باعشن عبر “تويتر”: “ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن جمال خاشقجي.. نرفض رفضًا قاطعًا أي اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع”.

وأكدت باعشن أن السعودية كانت صريحة في معالجة هذا الخطأ المأساوي، ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار فجوة مؤسسية بهذه الطبيعة الكارثية مرة أخرى.

وأوضحت أن علاقة المملكة بالولايات المتحدة تعود إلى 8 عقود، وصمدت أمام العديد من العواصف، وإننا نحافظ على التزامنا الثابت بهذه العلاقة الثنائية التي تعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والأهداف المشتركة الأخرى.

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