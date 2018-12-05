مواطن يعتدي على وكيل مدرسة بالطائف ويطعنه في وجهه

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اعتدى مواطن على وكيل مدرسة وطعنه بآلة حادة في وجهه ، بإحدى مدارس الطائف .

وفي التفاصيل ، فإن شاباً في العشرينيات من عمره كان قد دخل إحدى المدارس الابتدائية شمالي محافظة الطائف، ووصل للفصل الذي يدرس به شقيقه من أجل أخذه والخروج به من المدرسة دون الاستئذان من إدارة المدرسة أو حتى تسجيل اسمه عند مدخل المبنى التعليمي.

وواجهه “وكيل المدرسة” الذي كان ينوي منعه لعدم نظاميته في دخوله للمدرسة؛ فقام المواطن بالتلفظ عليه متهجماً بآلة حادة كانت بحوزته؛ مما أدى إلى إصابة الوكيل بجرح قطعي في وجهه؛ وتحديداً أسفل عينه؛ ليلوذ بعدها المواطن بالهرب من داخل المدرسة.

وباشرت الجهات الأمنية المعنية الواقعة، وتم توثيقها بمحضر رسمي؛ حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الجاني “شقيق الطالب” والذي تم تحديد هويته.