احدث الأخبار

أمير تبوك يلتقي الرئيس التنفيذي لفريق برنامج تطوير وزارة الداخلية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرعى احتفال الدفاع المدني بالمنطقة باليوم العالمي للتطوع
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم المواطنين المتبرعين بالأعضاء في المنطقة
أبرز المواد
 صورة لامرأة على شاطىء في الإمارات تكلفها 40 ألف دولار !
أبرز المواد
 بالفيديو .. لماذا قال المطلق في رده على إحدى الأمهات وهو يقسم : ” والله هذا ظلم وعَضل” ؟
أبرز المواد
 مواطن يعتدي على وكيل مدرسة بالطائف ويطعنه في وجهه
أبرز المواد
 “متحدثة سفارة المملكة بواشنطن” ترد على مزاعم أمريكية مغلوطة بشأن قضية “خاشقجي”!
أبرز المواد
 أمير مكة يضع حجر الأساس لمطار القنفذة .. والإنجاز خلال عامين
أبرز المواد
 لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن أوبريت الجنادرية سيقتصر على غناء مطربين فقط!
أبرز المواد
 الانتهاء من تصميم وبرمجة “خط الرسم العثماني بروايةِ قالون” عن نَافِعٍ المَدَنيِّ
أبرز المواد
 إطلاق مركز متخصص لفض النزاعات المصرفية العربية
أبرز المواد
 مختص بالحكايات الشعبية يطالب بمراكز متخصصة لدراستها و توثيقها
منطقة عسير
أمير تبوك يلتقي الرئيس التنفيذي لفريق برنامج تطوير وزارة الداخلية

أمير تبوك يلتقي الرئيس التنفيذي لفريق برنامج تطوير وزارة الداخلية

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يرعى احتفال الدفاع المدني بالمنطقة باليوم العالمي للتطوع

أمير منطقة جازان يرعى احتفال الدفاع المدني بالمنطقة باليوم العالمي للتطوع

أبرز المواد
أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم المواطنين المتبرعين بالأعضاء في المنطقة

أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم المواطنين المتبرعين بالأعضاء في المنطقة

أبرز المواد
صورة لامرأة على شاطىء في الإمارات تكلفها 40 ألف دولار !

صورة لامرأة على شاطىء في الإمارات تكلفها 40 ألف دولار !

أبرز المواد

مواطن يعتدي على وكيل مدرسة بالطائف ويطعنه في وجهه

مواطن يعتدي على وكيل مدرسة بالطائف ويطعنه في وجهه
http://almnatiq.net/?p=665002
المناطق_الطائف

اعتدى مواطن على وكيل مدرسة وطعنه بآلة حادة في وجهه ، بإحدى مدارس الطائف .

وفي التفاصيل ، فإن شاباً في العشرينيات من عمره كان قد دخل إحدى المدارس الابتدائية شمالي محافظة الطائف، ووصل للفصل الذي يدرس به شقيقه من أجل أخذه والخروج به من المدرسة دون الاستئذان من إدارة المدرسة أو حتى تسجيل اسمه عند مدخل المبنى التعليمي.

وواجهه “وكيل المدرسة” الذي كان ينوي منعه لعدم نظاميته في دخوله للمدرسة؛ فقام المواطن بالتلفظ عليه متهجماً بآلة حادة كانت بحوزته؛ مما أدى إلى إصابة الوكيل بجرح قطعي في وجهه؛ وتحديداً أسفل عينه؛ ليلوذ بعدها المواطن بالهرب من داخل المدرسة.

وباشرت الجهات الأمنية المعنية الواقعة، وتم توثيقها بمحضر رسمي؛ حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الجاني “شقيق الطالب” والذي تم تحديد هويته.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يلتقي الرئيس التنفيذي لفريق برنامج تطوير وزارة الداخلية

أمير تبوك يلتقي الرئيس التنفيذي لفريق برنامج تطوير وزارة الداخلية
أمير منطقة جازان يرعى احتفال الدفاع المدني بالمنطقة باليوم العالمي للتطوع

أمير منطقة جازان يرعى احتفال الدفاع المدني بالمنطقة باليوم العالمي للتطوع
أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم المواطنين المتبرعين بالأعضاء في المنطقة

أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم المواطنين المتبرعين بالأعضاء في المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*