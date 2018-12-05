أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم المواطنين المتبرعين بالأعضاء في المنطقة

المناطق_خالد الضبيبي

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, عدداً من المواطنين المتبرعين بالأعضاء في منطقة الحدود الشمالية.

وأثنى سموه على مبادرة المواطنين “سدحان وادي العنزي والمواطن أحمد محمد فارع لتبرعهم بالكلى, والمواطن غالب حوري الرويلي لتبرعه بجزء من الكبد, مؤكداً أن هذا العمل الإنساني النبيل يجسد روح الوطنية وحب الخير، ومدعاة للفخر والاعتزاز أن نرى من أبنائنا الشباب من يبادروا بتقديم أعمالٍ إنسانية وخيرية هي محل التقدير والاعتزاز من الجميع.

من جهتهم، عبر المتبرعون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة، وعلى ما حظوا به من حفاوة وتكريم.

حضر اللقاء مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي.