صورة لامرأة على شاطىء في الإمارات تكلفها 40 ألف دولار !

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تقدَّمت سيدة أجنبية في أبوظبي بطلب استئناف للمحكمة، بعد تغريمها 150 ألف درهم (40.540 دولارًا)، لنشرها صورة على الإنترنت لأحد الشواطئ، ظهر بها أشخاص لم تحصل منهم على موافقة بالتصوير.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المرأة قامت بالتقاط صورة لأحد الشواطئ في أبوظبي، ونشرتها على الإنترنت، لدعوة المتطوعين لتنظيف الشاطئ، لكن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ ضدها، بسبب ظهور زوجته في الصورة دون موافقتها أو الحصول على إذن منها.

محض مصادفة

وأوضح دفاع المتهمة، أنها تعمل في مجال العمل التطوعي، وحاصلة على شهادات شكر وتقدير من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لافتًا إلى أنها التقطت صورة للشاطئ، ونشرتها على موقع أحد مراكز التوحد التي تتعاون معها كمتطوعة، وذلك لتحفيز الجمهور على مشاركة أطفال المركز في تنظيف الشاطئ، كنوع من المسؤولية المجتمعية.

وأكد المحامي أن موكلته “لا تعرف الأشخاص الذين في الصور، عدا أنهم لم يكونوا بلباس البحر، وكانوا بكامل ملابسهم، وظهورهم بالصورة محض مصادفة”، مشيرًا إلى أن موكلته “كانت حسنة النيّة عند نشر الصورة، وليس لها أي غرض جنائي”.