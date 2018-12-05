أمير منطقة جازان يرعى احتفال الدفاع المدني بالمنطقة باليوم العالمي للتطوع

المناطق_فضه عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم فعاليات “اليوم العالمي للتطوع” الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالتعاون مع جامعة جازان، وذلك بمسرح السنة التحضيرية بالمدينة الجامعية, بحضور معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وفور وصول سموه افتتح المعرض المصاحب الذي يقام بهذه المناسبة وتجول في أركانه، وبدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم تلا ذلك كلمة مدير الدفاع المدني العميد علي بن محمد وهاس أكد من خلالها أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع يهدف إلى تقديم الشكر للمتطوعين على جهودهم وإلى زيادة وعي الجمهور بأهمية مساهمتهم التطوعية في خدمة المجتمع.

وشدد على أن التطوع عمل إنساني منذ نشأة البشرية، وأن ديننا الإسلامي الحنيف يحث على أعمال الخير والتطوع , وأن مجالات التطوع كثيرة ومتعددة وهو ضمن أهداف المملكة وخططها الاستراتيجية، مقدماً الشكر لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه على كل الدعم الذي يقدمونه في سبيل الارتقاء بهؤلاء الشباب والشابات، كما قدم شكره لكل المتطوعين والمتطوعات مؤكداً أن بصماتهم رائعة من خلال الأحداث التي شاركوا فيها والتي أثبتوا من خلالها بأنهم داعم قوي ومهم ومتقن لكل المهام الموكلة إليهم.

وأفاد أن مديرية الدفاع المدني ستقوم بتطوير قدرات المتطوعين والمتطوعات , من خلال التدريب وصقل المواهب وتنمية القدرات عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والدورات التدريبية التي تمكنهم من القيام بأعماله التطوعية على أفضل وجه.

إثر ذلك دشّن سمو أمير منطقة جازان مبادرة التشغيل الجزئي لمراكز الدفاع المدني الميدانية , وشاهد والحضور عرضاً مرئياً عن المبادرة.

بعد ذلك ألقى أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن حسن الجوهري كلمة استعرض من خلالها جهود الغرفة في مجال التطوع , وحرصها على المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للتطوع ايماناً من الغرفة بأهمية التطوع وغرس الشعور بأهمية العمل التطوعي بين شباب وفتيات المنطقة.

واستعرض في كلمته العديد من الإنجازات التي حققتها الغرفة في هذا المجال حيث بلغ عدد المسجلين في البرامج التطوعية لدى الغرفة أكثر من 2000 متطوع ومتطوعة , إضافة لمشاركتها في حج العام الحالي ضمن المتطوعين في أعمال الدفاع المدني بالحج.

وفي نهاية الحفل كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان المشاركين في “اليوم العالمي للتطوع “, كما تسلّم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.