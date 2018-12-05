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قدم شكره للقيادة الرشيدة.. “خالد الفيصل” يضع حجر الأساس لمطار القنفذة

قدم شكره للقيادة الرشيدة.. “خالد الفيصل” يضع حجر الأساس لمطار القنفذة
http://almnatiq.net/?p=665020
المناطق_مكة

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شكره وتقدير باسمه ونيابة عن أهالي محافظة القنفذة وأبناء المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو وزير الداخلية على ما تحظى به منطقة مكة من رعاية واهتمام لم يقتصر عليها بل شمل كل شبر من هذه البلاد.


وقال الأمير خالد الفيصل لدى وضعه حجر أساس مطار القنفذة اليوم الإربعاء بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح ، وأمين جدة صالح التركي ورئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالحكيم التميمي وعدد من المسؤولين وأهالي وأعيان المحافظة ” ليس بغريب اهتمام القيادة بالتنمية في وقت قامت فيه هذه البلاد على المبادئ والقيم فاتخذت من القرآن دستوراً والسنة منهجاً ونجحت في تقديم هذا المنهج الاستنثائي ” ، مؤكدا أن المملكة نجحت باعتمادها على الله ثم على قيمها ومبادئها الاسلامية وليس على القوة العسكرية أو الخداع السياسي.
ولفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى الدور الذي أصبحت تضطلع به المملكة العربية السعودية مستدلاً سموه بعضويتها في مجموعة العشرين الاقتصادية.


وزف الأمير خالد الفيصل التهنئة لأهالي محافظة القنفذة بما وصلت إليه المحافظة من تنمية يضاف لها وضع حجر الأساس للمطار ، مضيفا ” أقول لكم ماقلته سابقاً لكل سعودي أرفع راسك أنت سعودي”
وأبان أمير منطقة مكة المكرمة أن فكرة مطار القنفذة بدأت منذ أكثر من ١٠ أعوام وتم لأجل تحقيقها دراسة قرابة ١٤ موقعاً حتى وقع الاختيار على الموقع الحالي شمال القنفذة، مضيفاً أن مساحة المشروع تقدر بنحو ٢٤ مليون م٢ وسيستفيد من المطار الذي سيتم إنجازه خلال عامين قرابة نصف مليون مسافر من أهالي المحافظات الواقعة على الشريط الساحلي.
وعلى هامش الحفل تداخل عدد من أبناء المحافظة والاعلامين ، حيث اقترح أحد أبناء القنفذة أن يحمل المطار اسم الأمير خالد الفيصل فرد سموه ” منذ بداية عملي في رعاية الشباب مروراً بإمارة عسير وإمارة مكة ووزارة التعليم ثم إمارة مكة أرفض أن يحمل أي مشروع أو منشأة اسمي وأنا على رأس العمل” وخدمة المواطن هي واجب علي
وفي سؤال عن سبب جولات سموه على المحافظات أكد الأمير خالد الفيصل أنه حريص على الاستماع لمطالب أهالي المحافظات والالتقاء بهم بشكل مباشر والوقوف على سير عجلة التنمية بنفسه يرافقه مديرو الأجهزة الحكومية في المنطقة.


وعن أبرز مشاريع التنمية في المنطقة أوضح سموه أن هناك العديد من المشاريع من بينها الطائف الجديد الذي يجري تنفيذه حاليا ، ومشروع الفيصلية الذي باركه خادم الحرمين الشريفين كذلك مشاريع لمكة والمشاعر المقدسة تم الرفع بها للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وسيتم البدء فيها حال الموافقة عليها ، منوهاً إلى أن من بين المشاريع الكبرى المنجزة قطار الحرمين ومطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة .
وشدد الأمير خالد الفيصل في ختام حديثه على أن التنمية مرتبطة بالإنسان وأن المهم العلم ثم العلم والعلم.

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