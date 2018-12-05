أمير تبوك يلتقي الرئيس التنفيذي لفريق برنامج تطوير وزارة الداخلية

المناطق - تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على برنامج تطوير وزارة الداخلية الذي يهدف إلى تطوير العمل في الوزارة بما في ذلك إمارات المناطق وفق آلية وبرامج تتضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأنفاق بتميز وجوده في جميع أعمال منظومة وزارة الداخلية وذلك ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير وتحقيق منظومة عمل مؤسسي متميز استناداً على أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية .

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة بفريق برنامج تطوير وزارة الداخلية يتقدمهم الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور زيدان بن خلف العنزي بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

وأكد سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لإنجاح هذا البرنامج ، وقال سموه أننا نسعد بأن القائمين على البرنامج شباب سعودي طموح يعمل من أجل تطوير ورفع كفاءة أعمال وزارة الداخلية وإمارات المناطق وفق رؤية المملكة 2030 بتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ، متمنياً سموه التوفيق للجميع لتنفيذ خطط وأعمال البرنامج الذي يستهدف في المقام الأول المواطن والمقيم والتنمية الشاملة .

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للبرنامج عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على الاستقبال ، وقال سعدنا بلقاء سموه واستمعنا إلى توجيهات سموه التي ستكون دافع لنا وفائدة عظيمة نستفيد من نظرتكم و خبرتكم في إدارة المناطق.