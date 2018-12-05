رئيس الطيران المدني يشكر القيادة بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع مطار القنفذة

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رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــــ حفظه الله ــ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع مطار القنفذة، كما قدم شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته الكريمة بوضع حجر الأساس لمشروع مطار القنفذة، الذي يأتي ضمن مشروع «النموذج الموحّد للمطارات» تماشياً مع رؤية الهيئة في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، مشيراً معاليه أن مشروع مطار القنفذة يعكس حرص حُكومتنا الرشيدة على توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين في مناطق المملكة كافة، ويجسّد بكل وضوح مواكبة الحُكومة الرشيدة للنمو السكّاني في المملكة، واهتمامها الكبير بقطاع الطيران المدني ومنظومة المطارات في جميع المناطق.

وثمّن معاليه الرعاية الخاصة التي يحظى بها مشروع مطار القنفذة من لدن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، وسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ومتابعة مستمرة من قبل معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

وأضاف التميمي أن مشروع مطار القنفذة يأتي كرابع مطار في منطقة مكة المكرمة، وبإنجازه سيصبح عدد مطارات المملكة (28) مطاراً،وسيتم تنفيذه وفق نموذج المطارات الموحد (أ) والذي يستوعب نصف مليون مسافر سنوياً، وسيشيد المطار على مساحة تقدر بنحو (24) مليون متر مربع، وسيضم صالة للركاب بمساحة تزيد عن (20,340) متر مربع، ترتبط بجسرين متحركين لنقل الركاب من وإلى الطائرات عبر بوابتين للسفر، وسيكون بمقدور المطار مناولة (5) رحلات في الساعة، كما سيضم صالات للدرجة الأولى وكبار الشخصيات، علاوة على مواقع للخدمات التجارية والاستثمارية المختلفة.

وتهدف الهيئة عبر المشروع إلى دعم البنية الاقتصادية للمنطقة، وسيخدم المطار أهالي منطقة القنفذة ومئات القرى والهجر التابعة والمجاورة لها، كما سيوفر المطار متطلبات النقل الجوي اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى توفير مئات الوظائف والفرص الاستثمارية العالية.

يذكر أن مشروع النموذج الموحّد للمطارات يأتي انطلاقاً من سعي الهيئة المتواصل إلى تطوير وتوسعة المطارات القائمة واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة، كخطوة نحو إحياء المدن ودعم النمو السكّاني بها وتعزيز مكانة المملكة عالمياً كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني، وفق رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.