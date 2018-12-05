رئيس الطيران المدني يشكر القيادة بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع مطار القنفذة

وثمّن معاليه الرعاية الخاصة التي يحظى بها مشروع مطار القنفذة من لدن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، وسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ومتابعة مستمرة من قبل معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي.
وأضاف التميمي أن مشروع مطار القنفذة يأتي كرابع مطار في منطقة مكة المكرمة، وبإنجازه سيصبح عدد مطارات المملكة (28) مطاراً،وسيتم تنفيذه وفق نموذج المطارات الموحد (أ) والذي يستوعب نصف مليون مسافر سنوياً، وسيشيد المطار على مساحة تقدر بنحو (24) مليون متر مربع، وسيضم صالة للركاب بمساحة تزيد عن (20,340) متر مربع، ترتبط بجسرين متحركين لنقل الركاب من وإلى الطائرات عبر بوابتين للسفر، وسيكون بمقدور المطار مناولة (5) رحلات في الساعة، كما سيضم صالات للدرجة الأولى وكبار الشخصيات، علاوة على مواقع للخدمات التجارية والاستثمارية المختلفة.
وتهدف الهيئة عبر المشروع إلى دعم البنية الاقتصادية للمنطقة، وسيخدم المطار أهالي منطقة القنفذة ومئات القرى والهجر التابعة والمجاورة لها، كما سيوفر المطار متطلبات النقل الجوي اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى توفير مئات الوظائف والفرص الاستثمارية العالية.
يذكر أن مشروع النموذج الموحّد للمطارات يأتي انطلاقاً من سعي الهيئة المتواصل إلى تطوير وتوسعة المطارات القائمة واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة، كخطوة نحو إحياء المدن ودعم النمو السكّاني بها وتعزيز مكانة المملكة عالمياً كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني، وفق رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.
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