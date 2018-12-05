إصابة جميع المعلمات في المركبة.. وفاة سائق نقل على طريق الأرطاوية أم الجماجم اليوم

وقع صباح اليوم حادث لسيارة تقل معلمات متجهات لمدرستهن على طريق الأرطاوية ـ أم الجماجم بالقرب من كبري قرية السحيمي.

وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة في بيان لها أن الحادث وقع للباص الذي يحمل 4 معلمات من مدرسة السحيمي وأسفر عن وفاة قائد المركبة و إصابات متفاوته بين خطرة ومتوسطة للمعلمات، حيث تم تحويل إحدى المعلمات للرياض لخطورة إصابتها وتحويل معلمة أخرى لمستشفى الملك خالد بالمجمعة لتلقي العلاج ومعلمتان يرقدان في مستشفى الأرطاوية وحالتهن مستقرة.

وأفادت ان الادارة تتابع موضوع المعلمات بقيادة مساعدة مدير التعليم نورة الركبان التي قامت بزيارتهن بالارطاوية والاطمئنان عليهن ترافقها مساعدة الاشراف عزيزة المفرج وموضي المريخي رئيسة مكتب الشئون التعليمية بمكتب الارطاوية وعدد من المشرفات.