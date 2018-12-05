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جامعة الملك خالد تستقبل وفدًا فرنسيًّا لتعزيز التعاون الأكاديمي

جامعة الملك خالد تستقبل وفدًا فرنسيًّا لتعزيز التعاون الأكاديمي
http://almnatiq.net/?p=665036
المناطق_ابها

 استقبلت جامعة الملك خالد اليوم الأربعاء الـ 27 من شهر ربيع الأول وفدًا فرنسيًّا في مقر الجامعة الرئيس بأبها، وقد تكون الوفد الفرنسي من السيد غييوم هوار مستشار الصحة بالشرق الأوسط بالسفارة الفرنسية بالرياض، والسيد كريم معتوق نائب القنصل لشؤون التعاون الثقافي والعلمي والجامعي بالقنصلية العامة الفرنسية بجدة، والسيد أدريان روزيي ملحق التعاون بالسفارة الفرنسية.

وكان في استقبال الوفد الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور حامد القرني عميد عمادة البحث العلمي، والدكتور أحمد العمري المشرف العام على الابتعاث، وعدد من منسوبي وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وقد جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها مناقشة إمكانية التعاون في الابتعاث للتخصصات الطبية لمرحلة الماجستير والدكتوراه، والتعاون في المجال البحثي مع المراكز البحثية والجامعات بفرنسا، والبرامج الصيفية لطلاب وطالبات الدراسات العليا، والتعاون في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وبعد الاجتماع مع الوفد في إدارة الجامعة ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة، التقى الوفد مع عدد من المعيدين والمحاضرين، وتم الربط مع مجمع السامر ومجمع طريق الملك عبدالله وفرع الجامعة بمحايل عسير للإفادة من اللقاء من قبل جميع معيدي ومحاضري الجامعة والمعيدات والمحاضرات، وفِي بداية اللقاء قام المشرف العام على إدارة الابتعاث الدكتور أحمد العمري بتقديم الوفد للحاضرين، ثم قام السيد غييوم بتقديم محاضرة عن الزمالات الطبية بفرنسا والبرامج المتاحة لقبول المعيدين والمعيدات بالكليات الطبية، بعدها قدم السيد أدريان محاضرة عن الدراسات العليا لمرحلة الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات في فرنسا، ثم فتح المجال لطرح الأسئلة والنقاش مع الوفد من قبل المعيدين والمحاضرين.

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