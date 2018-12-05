زوار معرض الصقور والصيد يطالبون بعدم اشتراط ارتباط شراء الذخيرة بالسلاح

المناطق_الرياض

طالب زوار معرض الصقور والصيد والمقام بالرياض بإتاحة الفرصة للجمهور بإقتناء الذخيرة دون اشتراط شراء سلاح من المعرض، خاصة وإن البعض لديه سلاح مرخص ولكن ينقصه الذخيرة فقط .

وقال احد الزوار لل” المناطق” انه يأمل أن تتعاون معهم الجهات المشرفة على المعرض في السماح لهم بشراء الذخيرة الحية وفق شروط المعرض ولكن دون إجبارهم بشراء السلاح..

وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من الزوار في يومه الأول وامتلأت أجنحة مستلزمات الصيد والأسلحة والتجهيزات الخاصة بهواة الرحلات البرية والصيد، إضافة إلى معارض وأجنحة لعديد من الجهات الحكومية المشاركةً، كما شهدت الساحة المخصصة لعرض وبيع الصقور وجوداً لمحبي الصيد واقتناء الصقور وتربيتها.

ويضم المعرض في نسخته الحالية عدداً من الفعاليات التراثية والثقافية الموجّهة لمختلف الفئات العمرية وأفراد المجتمع.

ويعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال الصقور والصيد والفروسية والحفاظ على التراث في المملكة ومنطقة الخليج، إضافة إلى صبغته العالمية من خلال مشاركة أكثر من 250 عارضاً يمثلون 20 دولة.