أمانة عسير تضبط أكثر من 150 كيلو جراما من الأسماك الفاسدة

المناطق_عسير

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة في فرق الرقابة كميات من الروبيان والأسماك الاسدة والمتعفنة .

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن مراقبي الأمانة ضبطوا خلال جولة تفتيشية على من محلات الأسماك 157 كيلوجراما من “الروبيان” و”الأسماك” غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، كما تم مصادرة أدوات تقطيع وسكاكين وأوان تالفة وضبط مخالفات منها تدني مستوى النظافة ومخالفة أنظمة صحة البيئة بالإضافة إلى مخالفات سوء الحفظ والتخزين ، حيثِ تم تحرير العقوبات النظامية بحق المحلات المخالفة .

وأكد الحميدي أهمية استمرار الرقابة على المطاعم ومواقع بيع المواد الغذائية وذلك ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .