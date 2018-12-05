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وزير الصحة يكرم اللجنة الوطنية لمكافحة التبع بمنطقة تبوك 

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وزير الصحة يكرم اللجنة الوطنية لمكافحة التبع بمنطقة تبوك 

وزير الصحة يكرم اللجنة الوطنية لمكافحة التبع بمنطقة تبوك 
http://almnatiq.net/?p=665097
المناطق_ علي العميري
كرم معالي وزير الصحة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ  الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم  الاربعاء بمكتبه بديوان الوزارة  الاستاذ طلال العطوي مدير برنامج مكافحة التبغ بصحة تبوك والدكتور ممدوح العطوي مدير ادارة الرقابة الصحية بأمانة تبوك والمراقب الصحي عادل العطوي من امانة تبوك على جهودهم المميزة لإنجاح أعمال لجان الضبط لتطبيق نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56)وتاريخ 28/7/1436هـ عبر القيام بالجولات الرقابية بمنافذ البيع لعام 2018م
الجدير بالذكر ان  صحة تبوك حصلت  على المركز الاول على مستوى المملكة في افتتاح مراكز مكافحة التدخين داخل  المستشفيات .
من جانبه اكد مدير ادارة مكافحة التدخين بصحة تبوك طلال العطوي ان اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ  بتبوك قامت بأكثر من270 جوالة ميدانية في اقل من شهرين
واكد العطوي أن التكريم دافع قوي لمواصلة مسيرة العطاء مقدمًا شكره
لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي  على دعمه واهتمامه بتوعية المجتمع بأخطار وطرق الوقاية والاقلاع  عن التدخين .

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