احدث الأخبار

أمير المنطقة يدشن 6 مبادرات تطوعية لجامعة حائل
أبرز المواد
 أمير تبوك يؤكد على أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية
أبرز المواد
 مستشفى البدع ينظم حملة للتبرع  بالدم بالتعاون مع شرطة المحافظة
منطقة تبوك
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توقّع اتفاقيات تسويق اختراعاتها مع شركات صناعية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يدشن المرحلة الثانية من انطلاق الفريق الكشفي التطوعي بانضمام 12 فريقاً كشفياً
أبرز المواد
 مدير جامعة الملك خالد يدشن حملة “كلنا متطوعون” ومنصة “بادِر” للأعمال التطوعية
منطقة عسير
 محافظ الخرج يدشن فعالية “بيئتي مسؤوليتي الوطنية”
منطقة الرياض
 تكريم مبتعثة  جامعة جازان من قبل سفارة المملكة في لندن
أبرز المواد
 صحة عسير تنفذ أكثر من ٨٦٣ مبادرة صحية تطوعية تحت شعار تطوعي صحة
أبرز المواد
 بلدية الخرج تبدأ بإزالة المباني القديمة تمهيداً لتطوير السوق المركزي
منطقة الرياض
 أمانة عسير تضبط أكثر من 150 كيلو جراما من الأسماك الفاسدة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا
أبرز المواد
أمير المنطقة يدشن 6 مبادرات تطوعية لجامعة حائل

أمير المنطقة يدشن 6 مبادرات تطوعية لجامعة حائل

أبرز المواد
أمير تبوك يؤكد على أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية

أمير تبوك يؤكد على أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية

أبرز المواد
مستشفى البدع ينظم حملة للتبرع  بالدم بالتعاون مع شرطة المحافظة

مستشفى البدع ينظم حملة للتبرع  بالدم بالتعاون مع شرطة المحافظة

منطقة تبوك
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توقّع اتفاقيات تسويق اختراعاتها مع شركات صناعية

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توقّع اتفاقيات تسويق اختراعاتها مع شركات صناعية

المنطقة الشرقية

أمير المنطقة يدشن 6 مبادرات تطوعية لجامعة حائل

أمير المنطقة يدشن 6 مبادرات تطوعية لجامعة حائل
http://almnatiq.net/?p=665101
المناطق_حائل

 دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل بحضور سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل المبادرات التطوعية لجامعة حائل بمناسبة اليوم العالمي للتطوع اليوم الأربعاء (5 ديسمبر 2018) والذي استضافته جامعة حائل في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية وبتنظيم من المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل وبمشاركة الإدارة العامة للتعليم، والمديرية العامة للشئون الصحية، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة الهلال الأحمر، وعدد من الفرق التطوعية.

وشملت مبادرات جامعة حائل مبادرة تطوع المحترفين، ومبادرة وحدة أصحاء للتطوع الصحي، ومبادرة إدارة العمل التطوعي، ومبادرة بيئتي ثروة وطني، ومبادرة سفراء الوسطية والاعتدال، كما دشن سموه منصة حائل للعمل التطوعي.

وبدأ الحفل الذي نظم بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى اللواء عبدالعزيز بن محمد العضاض مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة كلمة عبر فيها عن شكره لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه على رعايتهما الكريمة لهذه المناسبة، مقدما عدد من الإحصائيات التي تشير إلى تطور العمل التطوعي في المملكة.

فيما ألقى الأستاذ خالد الصعيدي رئيس فريق بيارق التطوعي كلمة المتطوعين، وقال: إنه لشرف كبير أن ألقي كلمة المتطوعين في المنطقة الذي أعتبره أكبر تكريم لي بعد مسيرة تطوعية دامت 16 عام، مشددًا على أن أسمى الأعمال التطوعية هي تلك التي تنبع من الذات ولا تنتظر مقابل، مشيرا إلى أن التطوع في هذه البلاد يعتبر لبنة أساسية.

وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير المنطقة الجهات المشاركة في هذه المناسبة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يؤكد على أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية

أمير تبوك يؤكد على أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية
أمير القصيم يدشن المرحلة الثانية من انطلاق الفريق الكشفي التطوعي بانضمام 12 فريقاً كشفياً

أمير القصيم يدشن المرحلة الثانية من انطلاق الفريق الكشفي التطوعي بانضمام 12 فريقاً كشفياً
تكريم مبتعثة  جامعة جازان من قبل سفارة المملكة في لندن

تكريم مبتعثة  جامعة جازان من قبل سفارة المملكة في لندن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*