احدث الأخبار

محافظ الكامل يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
منطقة نجران
 مستشفى تيماء ثمان مبادرات مجتمعية تحت شعار  ” تطوعي_صحه 2 “
منطقة تبوك
 أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة
منطقة تبوك
 وزير الصحة يكرم اللجنة الوطنية لمكافحة التبع بمنطقة تبوك 
منطقة تبوك
 أمير المنطقة يدشن 6 مبادرات تطوعية لجامعة حائل
أبرز المواد
 أمير تبوك يؤكد على أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية
أبرز المواد
 مستشفى البدع ينظم حملة للتبرع  بالدم بالتعاون مع شرطة المحافظة
منطقة تبوك
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توقّع اتفاقيات تسويق اختراعاتها مع شركات صناعية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يدشن المرحلة الثانية من انطلاق الفريق الكشفي التطوعي بانضمام 12 فريقاً كشفياً
أبرز المواد
 مدير جامعة الملك خالد يدشن حملة “كلنا متطوعون” ومنصة “بادِر” للأعمال التطوعية
منطقة عسير
 محافظ الخرج يدشن فعالية “بيئتي مسؤوليتي الوطنية”
منطقة الرياض
 تكريم مبتعثة  جامعة جازان من قبل سفارة المملكة في لندن
أبرز المواد
محافظ الكامل يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

محافظ الكامل يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

منطقة نجران
مستشفى تيماء ثمان مبادرات مجتمعية تحت شعار  ” تطوعي_صحه 2 “

مستشفى تيماء ثمان مبادرات مجتمعية تحت شعار  ” تطوعي_صحه 2 “

منطقة تبوك
أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة

أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة

منطقة تبوك
وزير الصحة يكرم اللجنة الوطنية لمكافحة التبع بمنطقة تبوك 

وزير الصحة يكرم اللجنة الوطنية لمكافحة التبع بمنطقة تبوك 

منطقة تبوك

محافظ الكامل يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

محافظ الكامل يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
http://almnatiq.net/?p=665104
المناطق_نجران

استقبل سعادة محافظ الكامل الاستاذ/ عايد بن محمد المدرع القحطاني اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠/٣/٢٧هـ مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الشيخ فؤاد العمري وجرى الحديث حول استعراض اعمال الهيئة بالمحافظة والخطط المستقبلية التطويريه التي تساهم في تفعيل دور الهيئة بالكامل وما تحتاجه من دعم سواءً في القوى البشرية او الآلية حتى تستطيع القيام بمهامها بالشكل المطلوب المميز.

روابط ذات صلة

أمير نجران في يوم الإعاقة العالمي: المعوق.. الشخص السليم غير المفيد

أمير نجران في يوم الإعاقة العالمي: المعوق.. الشخص السليم غير المفيد
قسم الحاسب بتعليم نجران يعقد دورة بعنوان “بناء الاختبارات” عبر بوابة عين للتدريب

قسم الحاسب بتعليم نجران يعقد دورة بعنوان “بناء الاختبارات” عبر بوابة عين للتدريب
340 مشاركة في المعرض العلمي الأول بكلية العلوم والآداب للطالبات بجامعة نجران

340 مشاركة في المعرض العلمي الأول بكلية العلوم والآداب للطالبات بجامعة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*