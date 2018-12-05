محافظ الكامل يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

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استقبل سعادة محافظ الكامل الاستاذ/ عايد بن محمد المدرع القحطاني اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠/٣/٢٧هـ مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الشيخ فؤاد العمري وجرى الحديث حول استعراض اعمال الهيئة بالمحافظة والخطط المستقبلية التطويريه التي تساهم في تفعيل دور الهيئة بالكامل وما تحتاجه من دعم سواءً في القوى البشرية او الآلية حتى تستطيع القيام بمهامها بالشكل المطلوب المميز.