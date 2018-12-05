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أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة

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أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة

أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=665107
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك صالح بن سالم الجمعاني ، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة .
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بمدير الهيئة، مؤكداً سموه على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأجهزة الرقابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، متمنياً سموه التوفيق له في عمله .
من جهته أعرب مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من دعم ورعاية من سموه .

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