مستشفى تيماء ثمان مبادرات مجتمعية تحت شعار  ” تطوعي_صحه 2 “

المناطق_عبدالعزيز الزايدي

أطلق مستشفى تيماء العام اليوم ثمان مبادرات مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الموافق لهذا اليوم تحت شعار ” تطوعي_صحه 2 ” والذي يهدف على نشر ثقافة العمل التطوعي خارج المنشأت الصحية وخارج وقت العمل وقد خصص المستشفى أول المبادرات لأبطال الحد الجنوبي تحت اسم مبادرة (ابطالنا وشهدائنا في الحد الجنوبي ذويكم بصحة جيدة) وتهدف الى تسهيل الوصول للخدمة الصحية بكل يسر وسهولة من حيث الحجز لنظام موعد بالمستشفى والمراكز التابعة بمجرد الاتصال على جوال مخصص لخدمتهم وايضاً في حال عدم توفر وسيلة نقل لتقديم الخدمة الصحية توفر لهم من خلال قسم الحركة.

وجاءت المبادرة الثانية مبادرة (صحتكم فرحتنا) وتهدف الى تسهيل الوصول للخدمة الصحية بكل يسر وسهولة من حيث الحجز لنظام موعد بالمستشفى والمراكز التابعة بمجرد الاتصال على جوال مخصص لخدمتهم وايضاً في حال عدم توفر وسيلة نقل لتقديم الخدمة الصحية توفر لهم من خلال قسم الحركة، والمبادرة الثالثة مبادرة (بهجة) تهدف الى ادخال السرور والبهجة للأطفال المنومين بالمستشفى وزرع ثقافة العمل التطوعي بالنشئ .

وحملت المبادرة الرابعة اسم مبادرة (توقير كبارنا) تهدف الى تسهيل الوصول للخدمة الصحية بكل يسر وسهولة من حيث الحجز لنظام موعد بالمستشفى والمراكز التابعة بمجرد الاتصال على جوال مخصص لخدمتهم وايضاً في حال عدم توفر وسيلة نقل لتقديم الخدمة الصحية توفر لهم من خلال قسم الحركة، والمبادرة الخامسة مبادرة (امهات اليوم.. صحة ورعاية ) يهدف الى العناية بالأم بعد الولادة وزيارتها بمنزلها وتقديم المشورة وتوزيع الهدايا لها ولمولودها.

وقد أطلق المستشفى اسم المبادرة السادسة باسم مبادرة (الدعم الاجتماعي والنفسي لمرضى الكلى ): والتي تهدف الى زيارة المرضى بمنازلهم وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم وتسهيل الوصول للخدمة الصحية وكذلك توفير وسيلة النقل في حال النقل للمستشفى والمراكز الصحية التابعة ، فيما جاءت المبادرة السابعة تحت اسم مبادرة ( قدمك صحتك) وتهدف المبادرة الى زيارة مرضى السكر وتقديم المشورة وكذلك كيفة العناية بالقدمين قبل حدوث مرض القدم السكرية وكذلك العناية بالمصابين بمنازلهم وجاءت المبادرة الأخيرة باسم مبادرة (قرة عين) والتي نفذهاقسم العيون والبصريات حيث تهدف الى نشر الوعي بين افراد المجتمع لمعرفة كيفية الكشف المبكر عن كسل العين وكذلك تسهيل الخدمة الصحية لكفيفي البصر

وأطلقت المبادرات بإشراف ومتابعة من مشرف القطاع الصحي بمحافظة تيماء الدكتور سليمان الصعب وبحضور ونائب المشرف عبد الرحمن عطالله جلباخ ومدير مستشفى تيماء العام عبدالعزيز الشولي ومدير برنامج المشاركة المجتمعية بالقطاع الصحي بالمحافظة فايز بن عماش العنزي.