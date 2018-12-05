احدث الأخبار

أمير جازان يبحث مع لجنة المجلس الصحي المكلفة وضع الخدمات الصحية بالمنطقة
منطقة جازان
 محافظ الكامل يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
منطقة نجران
 مستشفى تيماء ثمان مبادرات مجتمعية تحت شعار  ” تطوعي_صحه 2 “
منطقة تبوك
 أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة
منطقة تبوك
 وزير الصحة يكرم اللجنة الوطنية لمكافحة التبع بمنطقة تبوك 
منطقة تبوك
 أمير المنطقة يدشن 6 مبادرات تطوعية لجامعة حائل
أبرز المواد
 أمير تبوك يؤكد على أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية
أبرز المواد
 مستشفى البدع ينظم حملة للتبرع  بالدم بالتعاون مع شرطة المحافظة
منطقة تبوك
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توقّع اتفاقيات تسويق اختراعاتها مع شركات صناعية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يدشن المرحلة الثانية من انطلاق الفريق الكشفي التطوعي بانضمام 12 فريقاً كشفياً
أبرز المواد
 مدير جامعة الملك خالد يدشن حملة “كلنا متطوعون” ومنصة “بادِر” للأعمال التطوعية
منطقة عسير
 محافظ الخرج يدشن فعالية “بيئتي مسؤوليتي الوطنية”
منطقة الرياض
أمير جازان يبحث مع لجنة المجلس الصحي المكلفة وضع الخدمات الصحية بالمنطقة

أمير جازان يبحث مع لجنة المجلس الصحي المكلفة وضع الخدمات الصحية بالمنطقة

منطقة جازان
محافظ الكامل يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

محافظ الكامل يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

منطقة نجران
مستشفى تيماء ثمان مبادرات مجتمعية تحت شعار  ” تطوعي_صحه 2 “

مستشفى تيماء ثمان مبادرات مجتمعية تحت شعار  ” تطوعي_صحه 2 “

منطقة تبوك
أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة

أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة

منطقة تبوك

أمير جازان يبحث مع لجنة المجلس الصحي المكلفة وضع الخدمات الصحية بالمنطقة

http://almnatiq.net/?p=665113
المناطق_ فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة، اليوم بمكتبه بديوان الامارة اللجنة المكلفة اللجنة المكلفة بناء على الأمر السامي الكريم والموجه لأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي لدراسة وضع الخدمات الصحية بالمنطقة.
ورحب سمو أمير منطقة جازان باعضاء اللجنة ورؤساء اللجان بمجلس المنطقة مثمنا سموه توجيهات واهتمام القيادة الرشيدة لما فيه مصلحة المنطقة واهاليها ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة وضع الخدمات الصحية والحلول العاجلة والحلول متوسطة المدى وطويلة المدى وذلك عقب قيام اللجنة صباح اليوم بالوقوف ميدانيا على مشروع مستشفى جيزان العام ومشروع المستشفى الجامعي بالمدينة الجامعية وستواصل اللجنة زياراتها لكافة المشاريع الجاري تنفيذها والمناطق الجبلية والجنوبية والمستشفى التخصصي والرفع بتقرير مفصل للمقام السامي .

من جانبهم, أعرب أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وضع الخدمات الصحية بجازان عن سعادتهم بلقاء سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه , وما استمعوا إليه من توجيهات , سائلين الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة ويحقق الصالح العام والرفع بالمستوى الصحي بالمنطقة .
حضر اللقاء وكيل امارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد القصيبي وأمين عام مجلس منطقة جازان م.محمد عبدالحق.

روابط ذات صلة

تكريم مبتعثة  جامعة جازان من قبل سفارة المملكة في لندن

تكريم مبتعثة  جامعة جازان من قبل سفارة المملكة في لندن
أمير منطقة جازان يرعى احتفال الدفاع المدني بالمنطقة باليوم العالمي للتطوع

أمير منطقة جازان يرعى احتفال الدفاع المدني بالمنطقة باليوم العالمي للتطوع
نائب أمير جازان يلتقي مشائخ بني مالك ويطلع على مشروعاتها ويرعى عدد من الاتفاقيات

نائب أمير جازان يلتقي مشائخ بني مالك ويطلع على مشروعاتها ويرعى عدد من الاتفاقيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*