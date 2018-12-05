أمير جازان يبحث مع لجنة المجلس الصحي المكلفة وضع الخدمات الصحية بالمنطقة

المناطق_ فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة، اليوم بمكتبه بديوان الامارة اللجنة المكلفة اللجنة المكلفة بناء على الأمر السامي الكريم والموجه لأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي لدراسة وضع الخدمات الصحية بالمنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة جازان باعضاء اللجنة ورؤساء اللجان بمجلس المنطقة مثمنا سموه توجيهات واهتمام القيادة الرشيدة لما فيه مصلحة المنطقة واهاليها ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وضع الخدمات الصحية والحلول العاجلة والحلول متوسطة المدى وطويلة المدى وذلك عقب قيام اللجنة صباح اليوم بالوقوف ميدانيا على مشروع مستشفى جيزان العام ومشروع المستشفى الجامعي بالمدينة الجامعية وستواصل اللجنة زياراتها لكافة المشاريع الجاري تنفيذها والمناطق الجبلية والجنوبية والمستشفى التخصصي والرفع بتقرير مفصل للمقام السامي .

من جانبهم, أعرب أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وضع الخدمات الصحية بجازان عن سعادتهم بلقاء سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه , وما استمعوا إليه من توجيهات , سائلين الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة ويحقق الصالح العام والرفع بالمستوى الصحي بالمنطقة .

حضر اللقاء وكيل امارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد القصيبي وأمين عام مجلس منطقة جازان م.محمد عبدالحق.