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مدني تبوك يحتفل بمتطوعي الدفاع المدني 

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مدني تبوك يحتفل بمتطوعي الدفاع المدني 

مدني تبوك يحتفل بمتطوعي الدفاع المدني 
http://almnatiq.net/?p=665119
المناطق - تبوك
تحت رعاية سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس احمد بن محمد الشهراني ” احتفلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك صباح اليوم الاربعاء الموافق 5-11-2018م باليوم العالمي للتطوع شعار (معاً نتطوع لرؤية طموحة ) وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الرسمية والأهلية وعدد من المهتمين في مجال التطوع ، وذلك لإبراز جهود التطوع في أعمال الدفاع المدني .
حيث بدأ الحفل بآيات القرآن الكريم ، ومن ثم القى العميد ” الشهراني” كلمة مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك حيث شكر جميع الفرق التطوعية أفراد وجماعات والحديث عن أهمية العمل التطوعي لما يكون له الأثر الكبير في بناء المجتمع ورقيه وثمن مشاركتهم في جميع الأعمال وكان آخرها مشاركة عدد من متطوعي تبوك مع الدفاع المدني في حج العام الماضي 1439 ، كما كان للمتطوعين كلمة ألقاها نيابة عنهم المتطوع الاستاذ “ احمد معاضة الشهري  ” والذي قدم من خلالها قدم شكره وتقديره للدفاع المدني بما تقوم به من جهود في هذا المجال ، كما تم عرض فيلم وثائقي عن التطوع في المملكة العربية السعودية عامةً والدفاع المدني خاصةً  .
وفي ختام الحفل قام العميد “ الشهراني” بتكريم المشاركين وتوزيع الدروع التذكارية للجهات الحكومية المشاركة وشهادات الشكر على الفرق والأفراد التطوعية الذين كانت جهودهم واضحة في أعمال الدفاع المدني والتقاط الصور الجماعية بهذه المناسبة ، وبعد الحفل تم عقد ورشة عمل مع الفرق التطوعية لمناقشة بعض الأعمال والمهام في مجال التطوع في أعمال الدفاع المدني بالمنطقة .

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