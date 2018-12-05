نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير مركز أبحاث الإبل والمراعي بالمنطقة

المناطق_محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام مركز أبحاث الابل والمراعي الدكتور بسام بن فارس العويش

واستمع سموه لشرح عن دور المركز في تنمية المراعي بالمملكة وإجراء الدراسات العلمية بهذا الخصوص ودور المراعي في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، والمحافظة على المياه، كما استمع سموه لشرح عن دور وحدة ابحاث الزيتون بالمركز في تنمية وتطوير قطاع الزيتون بالمنطقة من جلب للأصناف الجيدة من مختلف دول العالم ونشر المتميز منها بين اوساط المزارعين بالمنطقة ومعالجة الكثير من المشاكل المتعلقة بهذا القطاع.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة الجوف عن شكره للقائمين على هذا المركز والجهود المبذولة من قبلهم للمحافظة على الثروة النباتية وتنمية المراعي، متمنياً لهم التوفيق .

وقدم الدكتور العويش شكره لسمو نائب أمير المنطقة على دعمه للمركز وأنشطته .