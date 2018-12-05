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أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري للجنة دعم ومساندة تفقد المشاريع

أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري للجنة دعم ومساندة تفقد المشاريع

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نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير مركز أبحاث الإبل والمراعي بالمنطقة

نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير مركز أبحاث الإبل والمراعي بالمنطقة

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أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري للجنة دعم ومساندة تفقد المشاريع

أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري للجنة دعم ومساندة تفقد المشاريع
http://almnatiq.net/?p=665125
المناطق_محمد الحسن

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف وبحضور ‏صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز  بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، بصالة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، الاجتماع الشهري للجنة العليا لدعم ومساندة تفقد المشاريع بالمنطقة.
وفي بداية الاجتماع أعرب سموه عن شكره نيابة عن ابناء منطقة الجوف لمقام خادم الحرمين الشريفين على المشاريع التنموية التى
دشنها واعتمدت للمنطقة والتي سيكون لها الاثر على مستوى معيشة المواطن والتنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، واكد سموه ان على أعضاء اللجنة مسؤولية كبيرة في متابعة ذلك ليتحقق الهدف في المدد الزمنية المخطط لها  مشيدا بما لمسه منهم من حرص ومتابعة لجميع مشاريع التنمية في المنطقة والعمل على تذليل ما قد يعترضها بما يحقق الأهداف المرجوة والعمل بروح الفريق الواحد بين الجهات ذات العلاقة .
بعد ذلك استعرض الأمين العام للجنة، ما تم انجازه لبنود أعمال اللجنة، ومناقشة جدول الأعمال  للاجتماع الحالي، وفي نهاية الاجتماع اتخذت عدداً من التوصيات الداعمة لسير المشاريع بالمنطقة .
من أهمها وضع رؤية استراتيجية لرفع نسبة تغطية الخدمات للوصول إلى 95% خلال ثلاث سنوات، مع تحديد المشاريع المطلوبة لتحقيق هذا الهدف والتكلفة التقديرية لها ، على أن تقدم هذه الرؤية خلال شهر .

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