السوبر الإيطالي في جدة.. 16 يناير على ملعب الجوهرة

وتقرر إقامة النهائي المرتقب في 16 يناير، في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك عبد الله (الجوهرة) بالمدينة الساحلية غربي المملكة.

وسيواجه بطل الدوري والكأس الإيطالي يوفنتوس غريمه أي سي ميلان وصيف كأس إيطاليا، في مباراة واحدة ستحدد بطل كأس السوبر للموسم الجاري.

ويتوقع أن يمتلئ الاستاد الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج عن آخره بالجمهور، حيث يمتلك الفريقان قاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة.