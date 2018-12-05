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السوبر الإيطالي في جدة.. 16 يناير على ملعب الجوهرة

السوبر الإيطالي في جدة.. 16 يناير على ملعب الجوهرة
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المناطق _ الرياض
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة عن الموعد الرسمي لمباراة كأس السوبر الإيطالي، التي من المقرر أن تقام في مدينة جدة السعودية شهر يناير المقبل.

وتقرر إقامة النهائي المرتقب في 16 يناير، في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك عبد الله (الجوهرة) بالمدينة الساحلية غربي المملكة.

وسيواجه بطل الدوري والكأس الإيطالي يوفنتوس غريمه أي سي ميلان وصيف كأس إيطاليا، في مباراة واحدة ستحدد بطل كأس السوبر للموسم الجاري.

 ويتوقع أن يمتلئ الاستاد الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج عن آخره بالجمهور، حيث يمتلك الفريقان قاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة.

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