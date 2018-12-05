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بلدية محافظة طريف تغلق مطعم عشوائي تديره عمالة وافدة

بلدية محافظة طريف تغلق مطعم عشوائي تديره عمالة وافدة

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بلدية محافظة طريف تغلق مطعم عشوائي تديره عمالة وافدة

بلدية محافظة طريف تغلق مطعم عشوائي تديره عمالة وافدة
http://almnatiq.net/?p=665155
طريف - خالد الضبيبي
أغلقت الفِرَق الرقابية ببلدية محافظة طريف التابعه لمنطقة الحدود الشماليه، ممثلةً في ادارة الخدمات قسم صحة البيئة ، مطعم عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية وتجهيزات المبنى؛ تديره عمالة وافدة لإعداد الوجبات الغذائية بشكل مخالف وفي بيئة غير صحية.
وأوضحت بلدية محافظة طريف ، أن الفِرَق الرقابية بالبلدية ؛ قامت بضبط عماله وافدة يعملون في مطعم يستخدم مبنى سكني بحي العزيزية ، يُستخدم في تحضير وتجهيز وجبات بشكل مخالف، ودون توافر الاشتراطات الصحية والنظامية،
كما قامت بلدية طريف بإتلاف الوجبات التي تُقَدّر كميتها بحوالى 800 كيلو جرام على الفور، وتسليم العمالة المخالفة لوحدة ضبط المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتهيب بلدية طريف بالمواطنين والمقيمين، سرعة البلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات، وتسجيل بلاغ لدى عمليات الأمانة على الرقم (940)؛ او عبر حسابات البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن هناك خططاً يومية تعمل البلدية وفقها؛ من خلال جولات تفتيشية على محلات الأغذية والمطاعم والمطابخ وكل ما هو متعلق بالصحة العامة، ورفع نتائجها يومياً؛ لضمان تحقيق أفضل الخدمات التي تقدم البلدية في مجال الصحة العامة .

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