الانضباط ترفض احتجاج النصر في المباراة الأخيرة

المناطق _ الرياض

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي اليوم الأربعاء الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد الوحدة، وذلك على خلفيه مشاركة اثنين من لاعبي الأخير المواليد في لقاء الفريقين الأحد الماضي.

وقالت اللجنة في بيانها: “نادي النصر لم يقدم خطاب أسباب الاحتجاج في الوقت المحدد، أي بعد انقضاء الموعد القانوني المحدد لتقديم أسباب الاحتجاج 48 ساعة من من وقت انتهاء المباراة. ويترتب على ذلك رفض الاحتجاج من حيث الشكل عملاً بالمادتين (132\2\2) و(132\3) من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتالي يحق للجنة عدم الالتفات للأسباب الموضوعية.

قررت اللجنة ما يلي:

أولاً: عدم قبول احتجاج نادي النصر شكلاً.

ثانياً: مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. عملاً بالمادة (79 / 5) من لائحة الانضباط.

ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم”.

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم قدمت الإثنين الماضي، مذكرة احتجاج إلى اتحاد القدم السعودي حول إشراك نادي الوحدة 2 من مواليد السعودية في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي خسرها النادي الأصفر 2-1.