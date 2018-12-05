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غريفيث يعبر عن امتنانه لحكومتي السويد والكويت لتسهيل عقد جولة المباحثات الجديدة

غريفيث يعبر عن امتنانه لحكومتي السويد والكويت لتسهيل عقد جولة المباحثات الجديدة

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غريفيث يعبر عن امتنانه لحكومتي السويد والكويت لتسهيل عقد جولة المباحثات الجديدة

غريفيث يعبر عن امتنانه لحكومتي السويد والكويت لتسهيل عقد جولة المباحثات الجديدة
http://almnatiq.net/?p=665166
المناطق _ الرياض

أعرب المبعوث الأممي في اليمن ديفيد غريفيث، عن امتنانه لحكومتي السويد والكويت لتسهيل عقد جولة المباحثات الجديدة بين ميليشيا الحوثي، ووفد الحكومة اليمنية.

وأعلن المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن استئناف العملية السياسية للمباحثات رسميا ابتداء من الغد.

ووصل وفد الحكومة الشرعية اليمنية، الأربعاء، إلى السويد، للمشاركة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية ووقف الحرب.
ومن المرتقب أن تنطلق المشاورات السلام من قصر جوهانسبورغ في ريمبو، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم.

وفي سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف، بسبب تعنت ميليشيات الحوثي التي دأبت على المراوغة والالتفاف على تعهداتها.

ويأمل المجتمع الدولي أن تحقق محادثات السويد اختراقا للأزمة اليمنية، وفق قرار مجليس الأمن الدولي رقم 2216 الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق.

وينص القرار الذي صدر في أبريل 2015، على انسحاب ميليشيات الحوثي الإيرانية من المدن التي سيطرت عليها منذ عام 2014، وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

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