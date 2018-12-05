احدث الأخبار

شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” استكشاف عالم ريادة الأعمال ” بغرفة تبوك
منطقة تبوك
 4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
أبرز المواد
 المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تستقبل أطفال من ذوي الإعاقة وتسهل لهم الطواف وتقبيل الحجر الأسود
أبرز المواد
 دحلان: حجم الخراب الذي ارتكبته قطر بالوطن العربي يحتاج للمساءلة
أبرز المواد
 بلدي حقل يعقد جلسته السابعة والثلاثون
منطقة تبوك
 القوفي يقدم اشجار نوعية لمبادرة املج
منطقة تبوك
 بيع “رسالة الله” لآينشتاين في مزاد علني والسعر يحطم كل التوقعات!
أبرز المواد
 محافظ الوجه يرعى فعاليات وبرامج اليوم العالمي لذوي الإعاقة
منطقة تبوك
 غريفيث يعبر عن امتنانه لحكومتي السويد والكويت لتسهيل عقد جولة المباحثات الجديدة
أبرز المواد
 الانضباط ترفض احتجاج النصر في المباراة الأخيرة
أبرز المواد
شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟

شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟

أبرز المواد
انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” استكشاف عالم ريادة الأعمال ” بغرفة تبوك

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” استكشاف عالم ريادة الأعمال ” بغرفة تبوك

منطقة تبوك
4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

أبرز المواد
المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية

أبرز المواد

بيع “رسالة الله” لآينشتاين في مزاد علني والسعر يحطم كل التوقعات!

بيع “رسالة الله” لآينشتاين في مزاد علني والسعر يحطم كل التوقعات!
http://almnatiq.net/?p=665172
المناطق _ الرياض

بيع خطاب مكتوب بخط يد ألبرت أينشتاين، يناقش فيه مفهوم الدين، مقابل مبلغ 2.9 مليون دولار، في مزاد علني بمدينة نيويورك الأمريكية، محطما بذلك جميع التوقعات.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن آينشتاين كتب الخطاب المسمى بـ”رسالة الله” عام 1954، وقد حطم المبلغ الذي بيع به التوقعات إذ أنه كان من المتوقع أن يباع بـ 1.5 مليون دولار فقط، ليحقق ما يقرب من ضعف السعر المتوقع لمنزل المزاد.

وقد أثارت الرسالة المكتوبة بخط اليد باللغة الألمانية، ضجة كبيرة عندما ظهرت لأول مرة في مزاد علني عام 2008.

وكان الفيزيائي آينشتاين يرفض “فكرة الله والدين”، حيث توضح الرسالة المعروضة للبيع في دار كريستي للمزادات في نيويورك، هذا الرفض.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها بيع الرسالة في المزاد، منذ أن كتبها قبل عام من وفاته.

وكتبت الرسالة في عام 1954، إلى الفيلسوف الألماني إريك جوتكيند، ردا على كتابه “اختيار الحياة: دعوة الكتاب المقدس للثورة”، الذي لم يتفق معه آينشتاين.

وكتب آينشتاين في الرسالة: “إن كلمة الله بالنسبة لي ليست أكثر من تعبير وناتج نقاط الضعف البشرية، والكتاب المقدس مجموعة من الأساطير المشرفة، ولكنها ما زالت بدائية والتي هي مع ذلك طفولية جميلة”. مضيفا: “لا يمكن لأي تفسير، مهما كان دقيقا، أن يغير أي شيء من هذا”.

وتحتوي الرسالة أيضا انتقاد آينشتاين لهويته اليهودية، وتساؤله حول مقولة أن اليهود “أشخاص مختارين”.

وتلامس الرسالة وجهة نظر الفيزيائي عن الدين، وكذلك معتقداته تجاه “فكرة” الله أيضا، ويقول مؤلف سيرة حياة آينشتاين عام 2007، والتر إيزاكسون، إنه لم يؤمن بالله، ووفقا لتقارير وخبراء مختلفين، فإن هناك بعض الأوقات التي ادعى خلالها آينشتاين أنه “ليس ملحدا”.

روابط ذات صلة

شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟

شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟
4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*