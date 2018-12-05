القوفي يقدم اشجار نوعية لمبادرة املج

أملج - فايز السميري

ثمن محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي تفاعل رئيس شركة ريبير بلس المهندس ابراهيم القوفي مع مبادرة محافظة املج لغرس 10 الاف شجرة كمرحله اولى ويتبعها مراحل اخرى وصولا الى هدف ان يكون احد اسماء املج هو (املج الخضراء) والتي اطلقتها لجنة التنميه السياحية باملج بالشراكة مع المجلس البلدي والمديريه العامه للزراعه بمنطقة تبوك ورابطة املج التطوعيه للحماية البيئيه وتنفذها وتشرف عليها مشكوره بلدية املج وذلك بتقديمه عدد كبير من شتلات اشجار الطلح الملحي كمساهمه منه لدعم المبادرة في مرحلتها الثانية.

جاء ذلك خلاله لقائه محافظ املج في المحافظة اليوم وبحضور رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني والمهندس خالد الخضير وذكر “القوفي” في شرحٍ قدمه للمحافظ على عينات من اشجار الطلح الملحي، انها تتحمل ملوحة مياه تزيد على ملوحة مياه البحر وتستخدم للحدائق ومصدات زحف الرمال حول الطرق ويصل طولها الى 6 امتار ، مضيفاً الى انها تتلائم مع اجواء وطبيعة المناطق الساحلية ولا تحتاج الى عناية الا في السنتين الاولى من عمرها وتستخدم للتشجير البيئي والتجميلي في الحدائق معرباً عن شكره لمحافظ املج على اتاحة الفرصة له بهذه المشاركة في المبادرة.

كذلك وجه المحافظ الدعوه للمهتمين بالمحافظه على البيئه لتقديم مساهمتهم والتفاعل مع هذا المشروع البيئي الهام.